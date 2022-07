Wieminister rolnictwa ostrzega: jeśli rolnicy nie będą mieli dostępu do opału, będzie problem z produkcją

Dostęp do opału kluczowy dla gospodarstw rolnych

Wiceminister podkreślił, że nowoczesne gospodarstwa rolne są efektem ciężkiej pracy całych pokoleń, a w obecnej sytuacji są wystawione na wiele niebezpieczeństw.

"Tak naprawdę takie jedno gospodarstwo można zniszczyć poprzez jedną głupią ustawę, poprzez głupie przepisy, poprzez przepisy restrykcyjne Unii Europejskiej, poprzez nieodpowiedzialną politykę energetyczną Niemiec, które współpracują ponad głowami państw narodowych z Władymirem Putinem. Jeżeli rolnicy nie będą mieć dostępu do opału, do paliwa, do gazu, to tak naprawdę będzie wielki problem z produkcją. (...). Nie możemy na to pozwolić. Stawiamy na własne źródła energii, jako Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica. Stawiamy na polskie kopalnie, na polski węgiel, na dywerysfikację źródeł gazu, przede wszystkim dla polskiego rolnictwa. Ono musi mieć energię jako strategiczny sektor polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister.