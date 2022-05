„Wiem na pewno” w Ateneum – tylko pozornie błaha przypowieść o rodzinie

Komediodramat „To wiem na pewno” został właśnie wystawiony przez warszawski Teatr Ateneum. Nie wróżę sztuce starszego ode mnie o rok Australijczyka Andrew Bovella uznania wśród polskich krytyków. Recenzenci wciąż oczekują od teatru rewolucyjnej formy i przełomowej wymowy. A zawodząc się, popadają w zblazowanie. Przecież „wszystko już widzieli i słyszeli”. Tyle że to błąd – mamy bowiem do czynienia ze świetnym produktem.

O czym to jest?

Ten tekst zostanie zaliczony do poczciwych, standardowych opowieści o życiu rodzinnym, z jego wiecznymi problemami, dylematami i schematami relacji. Prawda, jest do bólu realistyczny, i tak też wystawiony, nawet jeśli w funkcjonalnej dekoracji Joanny Zemanek między kuchnią portretowanej rodziny, a jej ogrodem jest niewidzialna ściana, a kilka scenek, łącznie z projekcjami wideo, pretenduje do rangi metafory, uogólnienia.

Członkom tej rodziny złożonej ze zbliżających się do starości, ale nie całkiem starych rodziców, dwóch dorosłych córek i dwóch dorosłych synów nadano polskie imiona. Chyba też nieco zmieniono realia. W oryginale ma się to dziać w mieście Adelajda w Australii. Tymczasem Róża, najmłodsza latorośl wybiera się z rodzinnego gniazda do Hiszpanii samochodem.