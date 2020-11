Wielotysięczny wiec zwolenników Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Amerykanie wychodzą na ulice w marszu MAGA, by wesprzeć obecnego prezydenta

Black Friday 2020 w Media Expert. Sprawdź najlepsze promocje i okazje cenowe

Black Friday 2020 to świetna okazja do upolowania korzystnych promocji w sklepie Media Expert. Black Friday, czyli czarny piątek, to dzień, w którym można spodziewać się dużych przecen na różnorodnych produktach. Te spadki cen widać zwłaszcza na elektronice, odzieży i obuwiu. Jeśli masz zamiar kupić coś nowego to lepiej wstrzymać się z tym na Black Friday i obserwować pojawiające się promocje. Sprawdź, co warto kupić w sklepie Media Expert i jakie produkty mogą być przecenione.