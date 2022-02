Wielkie straty firmy Elona Muska. Burza magnetyczna zniszczyła 40 satelitów Starlink

Takie "burze" słoneczne są powodowane przez potężne eksplozje na powierzchni Słońca, które wyrzucają z siebie plazmę i pola magnetyczne, które mogą uderzyć w Ziemię.

Firma należąca do miliardera Elona Muska poinformowała, że ​​uszkodzeniu uległo nawet 40 z 49 satelitów z zeszłotygodniowego startu. Miały one dołączyć do projektu Internetu satelitarnego Starlink, który ma zapewnić szybki internet przy użyciu tysięcy satelitów na orbicie.