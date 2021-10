Wielki hit Premier League już w niedzielę, duże wyzwania dla Polaków w Anglii

W niedziele na fanów angielskiej piłki czeka prawdziwy hit. Lider tabeli zmierzy się z wiceliderem, a naprzeciwko siebie staną dwa zespoły, które w ostatnich czterech latach dzieliły mistrzostwo kraju pomiędzy siebie. O godzinie 18.30 Liverpool podejmie na Anfield Road Manchester City i wszystko wskazuje na to, że można spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie.

The Reds zagrają z obrońcą tytułu jako lider, ale piłkarze Jurgena Kloppa mogą czuć pewien niedosyt. Tydzień temu mieli kilka okazji by rozstrzygnąć mecz z Brentford, jednak dali dojść do głosu beniaminkowi i po fantastycznym spotkaniu tylko zremisowali 3:3 z drużyną z Londynu. Liverpoolczycy stratę dwóch punktów powetowali sobie jednak we wtorek w Lidze Mistrzów, bo rozbili FC Porto aż 5:1 i pokazali, że są gotowi na przyjazd Manchesteru City.