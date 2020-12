Wielki finał akcji POKAŻ TALENT! Oglądaj galę i głosuj!

Lordofon, czyli z kortu tenisowego do studio nagraniowego. "Chcemy być znani z tego, że muzycznie stać nas na wszystko”

Lordofon to warszawska formacja założona trzy lata temu przez Macieja Poredę (wokal) i Michała Jurka (producent). Zespół prezentuje oryginalną mieszankę rapu, szeroko pojętej muzyki miejskiej oraz gitarowej alternatywy. Mimo przeszkód związanych z tradycyjną do tej pory formą promocji muzyki, ich debiutancki album “Koło” wydany nakładem Asfalt Records dotarł do 6. miejsca OLiS, podbijając nie tylko wiralowe zestawienia na Spotify czy Tidal. Co najważniejsze, Lordofon z tygodnia na tydzień zrzesza swoich wiernych odbiorców, czego dowodem jest rosnąca w siłę, Facebookowa grupa o wdzięcznej nazwie Lordofoniary i Lordofoniarze.