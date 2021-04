Wielkanoc 2021: Obostrzenia w kościołach. Nowe limity od 27 marca: 1 osoba na 20 m kw. Liczby wiernych mają pilnować proboszczowie Tomasz Dereszyński

Minister zdrowia i Episkopat: Proboszczowie muszą pilnować ograniczeń liczby wiernych w kościołach w czasie pandemii Wojciech Wojtkielewicz

"Apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach" - napisali we wspólnym apelu minister zdrowia i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Minister zdrowia wprowadza od 27 marca 2021 r. nowe obostrzenia - 1 osoba w kościele na 20 m kw.