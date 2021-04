Wielkanoc 2021. Jakie obostrzenia obowiązują w święta wielkanocne w kościołach? Czy można przyjmować gości?

Wielkanoc to najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan. Wspominają oni wówczas męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ono właśnie ma być dowodem na to, że Jezus jest synem Boga. Wiara w Jego samoistne zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej.

Wielki Tydzień

Niedzielę wielkanocną poprzedza Wielki Tydzień. Wtedy chrześcijanie wspominają ostatnie dni życia Jezusa. Szczególne miejsce w Wielkim Tygodniu zajmuje Triduum Paschalne, czyli okres od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty. Wtedy Kościół wspomina skazanie i męczeńską śmierć Chrystusa. Jest to czas oczekiwania na Jego zmartwychwstanie. W Wielki Piątek wielu wiernych idzie do spowiedzi, aby móc przyjąć komunię świętą w czasie niedzielnej mszy (jest to jeden z obowiązków katolika). W sobotę odbywa się tradycyjne święcenie pokarmów oraz czuwanie przy Grobie Pańskim. Nie są odprawiane msze święte. Dopiero w sobotę wieczorem ma miejsce liturgia wigilii paschalnej, która zalicza się już do Niedzieli Zmartwychwstania. Ma to związek z żydowskim systemem dat, według którego w sobotę po zachodzie słońca już zaczyna się niedziela.