"Wielka tragedia". Premier o śmierci 30-latki z Pszczyny: Nie można tego mieszać z wyrokiem TK

Szef rządu złożył w piątek wizytę w stacji uzdatniania wody w Ząbkach, gdzie ogłosił program zakładający przeznaczenie 4 miliardów złotych na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

– Wydawałoby się, że kanalizacja, wodociągi, czysta woda, oczyszczalnie ścieków to wynalazki już minionego wieku, ale niestety w bardzo wielu miejscach w Polsce cały czas są to osiągnięcia cywilizacyjne, na które mieszkańcy czekają. Dlatego w ostatnich latach rozpoczęliśmy dużo działań, aby nadrobić te zapóźnienia, te wszystkie zaległości. Ale teraz wykorzystując te dobre, solidne fundamenty w finansach publicznych przeznaczamy kolejne 4 miliardy złotych dedykowane tylko na projekty kanalizacyjne, wodociągowe – poinformował Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że zaledwie 40 proc. terenów wiejskich ma wodociągi i kanalizację, zaś w miastach 90 proc. – Czyli cały czas są jeszcze miejsca, gdzie możemy zdecydowanie poprawić ten standard cywilizacyjny. To dlatego na 2477 gmin aż 1700 otrzyma wsparcie w oparciu o obiektywne kryteria, w oparciu o algorytm, który jest sprawiedliwy, obiektywny i taki, który jest da szansę gminom na poprawę jakości wody, na poprawę działań w zakresie doprowadzenia czystej wody dla mieszkańców i kanalizacji. To są osiągnięcia bardzo potrzebne mieszkańcom, to działania na które mieszkańcy w całej Polsce – poza wielkimi miastami, choć i w miastach zdarzają się miejsca nieskanalizowane – czekają – mówił szef rządu.