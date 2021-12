Wielka pula tanich biletów lotniczych. Akcja tylko dla świeżo zaszczepionych

Linie lotnicze Israir przygotowały specjalną pulę tanich biletów lotniczych. Będą one jednak dostępne jedynie dla tych osób, które udowodnią, że w ostatnim czasie przyjęły szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Bilet będzie można nabyć już za 9 dolarów (ok. 36 zł). Będzie on obejmował podróż w obie strony na trasie Tel Awiw – Bahrajn oraz bagaż podręczny. Wybrany przez przewoźnika kierunek to nowe połączenie w jego ofercie. Jak zauważa serwis Fly4free.pl, który opisuje inicjatywę, bilety na tej trasie standardowo kosztują ok. 200 dolarów.

„Niższe ceny biletów są dostępne zarówno dla tych, którzy dopiero wybiorą się na pierwszą dawkę, jak i dla tych, którzy przyjmą tzw. booster, czyli dawkę przypominającą” – czytamy.

Akcja ma na celu zarówno promocję szczepień, jak i nowej trasy.