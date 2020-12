Wielka Brytania zatwierdziła kolejną szczepionkę przeciwko COVID-19. "Decyzja daje szansę na wyjście z pandemii do końca wiosny"

„Dzisiejsze zatwierdzenie szczepionki na koronawirusa Oksford-AstraZeneca to wspaniały dzień dla brytyjskiej nauki wspierany przez rząd Wielkiej Brytanii i NHS. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym” – przekazał minister Hancook.

W środę rząd Wielkiej Brytanii zatwierdził do użycia szczepionkę przeciwko Covid-19 Uniwersytetu Oksfordzkiego/AstraZeneca. Tym samym jest pierwszym krajem, który zezwolił na jej stosowanie. Minister zdrowia Matt Hancook zaznaczył, że taka decyzja daje szansę na wyjście z pandemii do końca wiosny.

Jak podaje portal BBC, pierwsze dawki szczepionki Oksford-AstraZeneca mają zostać podane w poniedziałek, co związane jest z ciągle wzrastającą liczbą przypadków koronawirusa.

Wielka Brytania zamówiła 100 milionów dawek, co wystarczy do zaszczepienia 50 milionów ludzi. - To obejmowałoby całą populację w połączeniu z pełnym zamówieniem szczepionki Pfizer-BioNTech, powiedział minister zdrowia Matt Hancock.

Oksfordzka szczepionka jest łatwiejsza Szczepionka Oxford jest łatwiejsza do przechowywania i dystrybucji, ponieważ można ją przechowywać w normalnej temperaturze lodówki. Natomiast ta wyprodukowana przez firmy Pfizer-BioNTech musi być trzymana w temperaturze -70 ° C.

Wielka Brytania była również pierwszym krajem świata, który dopuścił do stosowania szczepionkę przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. Do 24 grudnia pierwszą dawkę tego preparatu otrzymało 600 tys. osób. We wtorek 29 grudnia pierwsze osoby otrzymały drugą dawkę tej szczepionki.