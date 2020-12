Wielka Brytania wycofuje się z międzynarodowego programu wymiany studenckiej Erasmus. "Ciężka decyzja"

Stacja BBC przekazała, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uznał decyzję o rezygnacji ze studenckiego programu Erasmus jako „ciężką.” Jak powiedział Johnson, dzięki nowemu projektowi, który zostanie wprowadzony, brytyjscy studenci „będą mieli okazję mieć okazję nie tylko studiować na europejskich uniwersytetach, ale także na najlepszych uniwersytetach świata” .

Decyzja o wycofaniu się z Erasmusa jest związana z brexitem, którego okres przejściowy upłynie 31 grudnia. Jednak formalnie Wielka Brytania wystąpiła ze Wspólnoty Europejskiej 31 stycznia tego roku.

Unijny negocjator umowy wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE wyraził rozczarowanie z powodu takiej decyzji. – Rząd brytyjski zadecydował, by nie przystępować do programu wymiany studenckiej Erasmus. Poziom ambicji, dotyczący swobodnego przepływu obywateli, nie jest na tym samym poziomie, co nasze historyczne więzi – przekazał.