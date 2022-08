Wielka Brytania skręciła w prawo

Rządzący Londynem od ośmiu lat Ken Livingstone odchodzi, a jego miejsce zajmuje były komik telewizyjny, konserwatysta Boris Johnson.

- O wyniku starcia Livingstone - Johnson zadecydowały przedmieścia Londynu. Czyli te dzielnice, które zostały zaniedbane przez dotychczasowego burmistrza Kena Livingstone?a - mówi Grzegorz Małkiewicz z wydawanego na Wyspach tygodnika "Nowy Czas". Redaktor naczelny pisma dodaje, że to nie Polacy zadecydowali o takim wyniku wyborów. - Choć do udziału w wyborach zarejestrowało się ok. 80 tys. rodaków, to w praktyce bardzo niewielu zdecydowało się na głosowanie.

Rozczarowania wynikiem wyborów nie krył wczoraj premier Gordon Brown. W wywiadzie, którego udzielił brytyjskiej stacji Sky, wziął na siebie całą odpowiedzialność za absolutną klęskę, jaką jego Partia Pracy poniosła w tej batalii.

Laburzyści zajęli trzecie miejsce z 24-procentowym poparciem. Liberalni Demokraci mieli o jeden procent głosów więcej. Bezdyskusyjne zwycięstwo przypadło konserwatystom, których poparło aż 44 proc. głosujących.