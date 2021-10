Wielka Brytania: pojawił się nowy wariant szczepu koronawirusa Delta. Jest bardzo groźny

Nic dziwnego, że znalazł się natychmiast pod obserwacją wielu naukowców. Z obecnych ustaleń wynika, że podwariant AY.4.2 może być nawet do 15 procent bardziej zaraźliwy niż pierwotna odmiana Delta, która po raz pierwszy pojawiła się w Indiach w grudniu ubiegłego roku i stała się bardzo szybko dominującym szczepem COVID-19.

Alarm na Wyspach Brytyjskich. Pojawił się właśnie nowy wariant szczepu koronawirusa Delta. Ma on odpowiadać już za 10 procent wszystkich nowych przypadków zakażeń koronawirusem w tym kraju.

Nagły przyrost zakażeń koronawirusem na Łotwie, gdzie zaszczepiła się mniej niż połowa uprawnionych, sprawił że rząd ogłosił lockdown do połowy listopada.

Francois Balloux, dyrektor University College London Genetics Institute, powiedział Financial Times, że z badań wynika, iż AY.4.2 może być jak dotąd najbardziej zakaźną odmianą koronawirusa. Oczekuje się, że zostanie on jak najszybciej objęty dochodzeniem przez specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wielka Brytania jest na razie jedynym krajem, w którym dostrzeżono ten wariant i - jak mówi Balloux - trzeba być w jego ocenie bardzo ostrożnym na obecnym etapie. Potrzebujemy więcej czasu i więcej badań, aby w pełni zrozumieć jego potencjał.