Wielka Brytania. Podano już 15 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. „Cel został osiągnięty”

Szczepionka AstraZeneca – na czym polega problem z preparatem? Jak działa brytyjska szczepionka na COVID-19 i dlaczego budzi kontrowersje?

Szczepionka AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego to trzeci preparat dopuszczony do stosowania w Polsce. Od początku wzbudza jednak wiele kontrowersji, i z ich powodu niektórzy postrzegają ją jako gorszą opcję od szczepionek mRNA Pfizera oraz Moderny. To jednak skutek nieporozumień wokół preparatu, jak również problemów w zwalczaniu pandemii spowodowanych przez mutacje koronawirusa. Wyjaśniamy, jak działa brytyjska szczepionka AZD1222 i skąd wzięło się tyle sensacyjnych i często nieprawdziwych informacji na jej temat.