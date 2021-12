Wielka Brytania: pierwsze przypadki hospitalizacji pacjentów z wariantem Omikron

Informację tę przekazał Nadhim Zahawi, obecny minister edukacji Wielkiej Brytanii, a wcześniej wiceminister zdrowia ds. szczepień.

W niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) przekazała, że w stosunku do soboty liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o 1239 i w całym kraju jest ich już 3137. To zdecydowanie największy dobowy wzrost do tej pory – prawie dwa razy większy niż był w sobotę.

Zahawi ostrzegł, że nowy wariant jest na tyle bardziej zakaźny, że dominuje Deltę, a nawet jeśli Omikron będzie powodować mniej poważne objawy, to duża liczba zakażonych nieuchronnie przełoży się na dziesiątki tysięcy ludzi w szpitalach.

– Zróbmy przez chwilę matematyczne ćwiczenie. Dojdziemy do miliona zakażeń, powiedzmy do końca grudnia – 1 proc. to 10 tys. ciężkich zakażeń, które skończą się w szpitalu. Trzy dni później będą to dwa miliony, trzy dni później - cztery miliony. Trzy dni później będzie to już osiem milionów. Jest ryzyko, że nawet jeśli jest on łagodniejszy, powiedzmy 50 proc. łagodniejszy niż Delta, to liczby będą ogromne - jest to mały procent bardzo dużej populacji – mówił w stacji Sky News.