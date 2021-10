Wielka Brytania: Niepokój o zdrowie monarchini. Elżbieta II spędziła noc w szpitalu. Co dolega królowej?

- Zgodnie z zaleceniem lekarskim, aby odpocząć przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w środę po południu - przekazał rzecznik Pałacu Buckingham. Dodał on, że królowa czuje się dobrze i jest "w dobrym nastroju".

Zdaniem brytyjskiej prasy, Elżbieta II trafiła do szpitala w Marylebone na badania i ponieważ było już za późno, by zabrać ją w 40-kilometrową podróż do domu, postanowiono że zostanie na noc w lecznicy.

Ostatni raz Elżbieta II była w szpitalu w marcu 2013 roku, kiedy leczono ją z powodu choroby żołądka. To piąty jej pobyt w szpitalu w ciągu 40 lat.

Doradcy królowej mają nadzieję, że 1 listopada weźmie udział w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow ze światowymi przywódcami.

O tym, że coś niedobrego dzieje się ze zdrowiem brytyjskiej królowej zauważono kilka dni temu. W środę za radą lekarzy odwołała dwudniową podróż do Irlandii Północnej. Niepokojące obawy pojawiły się po raz pierwszy, gdy w tym miesiącu zaczęła używać laski w Opactwie Westminsterskim i walijskim parlamencie.