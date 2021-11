Wielka Brytania. 15-letni Polak zamordował swojego młodszego kolegę. Dostał surowy wyrok

15-letni Polak Marcel G. został skazany przez sąd w Lincoln we wschodniej części Wielkiej Brytanii na 17 lat więzienia za zabójstwo swojego 12-letniego kolegi. Marcel zwabił go do lasu i zadał ofierze kilkadziesiąt ciosów nożem.

Zbrodnia miała miejsce pod koniec ubiegłego roku na terenie dystryktu Boston (hrabstwo Lincolnshire). Marcel miał wtedy zaledwie 14 lat. Oskarżony bronił się w sądzie mówiąc, że działał w obronie własnej, że to Robert chciał go ugodzić nożem. Zdaniem śledczych, był to zaplanowany wcześniej mord, a sprawca próbował nawet odciąć głowę ofierze. Po dokonaniu zabójstwa Marcel zacierał ślady zbrodni, spalił między innymi swoje ubranie.

Przysięgli nie mieli wątpliwości co do winy młodocianego zabójcy. Po dwóch godzinach narady uznali go winnym zbrodni, którą popełnił w grudniu 2020 roku. Na rozprawie sądowej ojciec zabitego chłopca odczytał oświadczenie: Żaden ojciec nie powinien chować swojego syna. Straciłem swoje przeznaczenie i cel. Moje życie jest na cmentarzu.

Robert został zwabiony do lasu w pobliżu swojego domu w miejscowości Fishtoft i dźgnięty ponad 70 razy nożem dwa dni przed swoimi 13. urodzinami. Detektyw Richard Myszczyszyn z jednostki operacji specjalnych East Midlands: To tragiczna sprawa. Chciałbym oddać hołd ludziom, którzy kochali Roberta i muszą radzić sobie z utratą go w tak przerażających okolicznościach.