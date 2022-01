Wielka Brytania: 13-latek zatrzymany ws. zabójstwa Polaka w Londynie

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Yiewsley, West Drayton, na dalekich przedmieściach na zachodzie Londynu. W środę wieczorem policja przekazała, że ofiarą jest mieszkający tam na stałe 46-letni Polak, Dariusz W. Brytyjskie media opublikowały dane mężczyzny.

W czwartek funkcjonariusze aresztowali 13-letniego chłopca, który jest podejrzany o zabójstwo mężczyzny. Nastolatek miał zamordować go nożem - sekcja zwłok Polaka wykazała, że przyczyną śmierci były rany kłute pachwiny oraz klatki piersiowej.

- Uważamy, że Dariusz został zaatakowany przez grupę osób na Tavistock Road po kłótni. Następnie napastnicy uciekli w różnych kierunkach - powiedział nadinspektor Wayne Jolley prowadzący śledztwo w tej sprawie. - W tym czasie panował duży ruch uliczny, a przejeżdżający ludzie mogli uchwycić moment zabójstwa oraz poprzedzające go zdarzenia. (...) Apeluję do miejscowych, aby sprawdzili swoje kamery samochodowe i monitoring. Być może uchwyciliście coś, co może być dla nas bardzo ważne - dodał funkcjonariusz.