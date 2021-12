Wielka afera z udziałem KE i sędziów TSUE. "Ktoś spuścił ogary ze smyczy po zmianie władzy w Niemczech"

"Buldogi gryzą się pod dywanem"

– To efekty wcześniejszych porachunków, które teraz się uruchamiają. Partia Angeli Merkel, która jest przedstawicielką Europejskiej Partii Ludowej, przegrała wybory w Niemczech w związku z czym rozpoczęły się pewne ruchy. Buldogi gryzą się pod dywanem. Część z tego widzimy, część nie – tłumaczył Sośnierz. Przy okazji tego tematu, poseł Konfederacji podkreślił, że Niemcy żądzą i Unią Europejską, i TSUE.

"Bardzo zły kontekst powiązań"

Głos w sprawie zabrał też inny z gości Michała Rachonia, doradca prezydenta Paweł Mucha. – Niewątpliwie instytucje Unii Europejskiej powinny sprawę wyjaśnić. To bardzo zły kontekst powiązań – niestety u nas też to niekiedy ma miejsce – związanych z jednej strony z aparatem urzędniczym, aparatem władzy, członkami EPL i sędziami. Te wzajemne kontakty, zaangażowanie, kwestia rozliczania tych środków finansowych, finansowania ze środków publicznych rzeczy, które nie powinny być finansowane to absolutnie wymaga wyjaśnienia – mówił.