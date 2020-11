Większość parlamentarna PiS wciąż zagrożona? "Był kryzysik, ale chyba jest za nami"

Ale minęły godziny, minęły dni, a do exodusu posłów nie doszło. Więcej - Prawo i Sprawiedliwość przywróciło w prawach członka partii 13 z 15 posłów, zawieszonych we wrześniu za głosowanie przeciw tzw. piątce dla zwierząt.

Według posłów opozycji, takie działanie miało być dowodem na to, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zajrzało w oczy widmo utraty możliwości skuteczności rządzenia i dlatego wycofał się z kary dla posłów. Z kolei przedstawiciele partii przekonywali, że przywrócenie posłów to standardowa procedura, która tylko przypadkiem zbiegła się w czasie z deklaracją Leszka Kołakowskiego.

- Nikt nie zapowiada chęci odejścia, a póki co, jak widać, nawet Leszek Kołakowski, który odchodzi, mówi że będzie nadal popierał rząd PiS w głosowaniach sejmowych. To najważniejsze - dodał były szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Jarosław Kaczyński nie chciałby jednak znów drżeć o większość parlamentarną. W tym celu - jak słychać w kuluarach - trwają rozmowy z posłami innych ugrupowań. Nie jest to działanie nowe - jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi posłowie różnych formacji otrzymywali propozycje przejścia do partii rządzącej.

Marek Suski stwierdził w Radiu Zet, że "być może ktoś w PiS-ie ma w planach dogadanie się z Pawłem Kukizem, ale jest to kwestia odległa".

Na kwestię możliwego odejścia posłów Kukiz'15 z Koalicji Polskiej zwrócili też uwagę inni politycy. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nikt nikogo na siłę w koalicji nie trzyma. Odniósł się do głosowania ws. kwestii unijnych, gdzie posłowie K'15 zagłosowali tak, jak większość Zjednoczonej Prawicy.

- Nic nowego tutaj Paweł Kukiz nie mówi niż powtarza od wielu lat, że dla niego te postulaty są najważniejsze. Ale to, że bliżej dzisiaj Kukiz’15 do radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, to szkoda. Ale tu jest zawsze szansa na wyjaśnienie tej sprawy, choć nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze - powiedział Kosiniak-Kamysz w Rozmowie Dnia Radia Wrocław.

Sam Paweł Kukiz od lat powtarza, że jest otwarty na rozmowy z tym, kto zobowiąże się do spełnienia postulatów Kukiz'15. Kilka miesięcy temu w rozmowie z "Polską Times" przyznawał, że miał propozycję startu z list PiS do parlamentu, ale gdy usłyszał, że jego postulaty nie zostaną spełnione, odmówił.