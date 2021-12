Wiedźmin: Sezon 2. serialu już dostępny. Gdzie obejrzeć wszystkie odcinki? Jak ocenia go Sapkowski? Netflix: "Nasza ulubiona recenzja"

Premiera 2. sezonu "Wiedźmina". Gdzie oglądać serial?

Od 17 grudnia 2021 na Netflixie można oglądać kolejny sezon "Wiedźmina". Fani książek i gier komputerowych związanych z tą historią nie moli doczekać się, aby znowu spotkać ulubionych bohaterów. Pierwszy sezon poznaliśmy przecież w 2019 roku. Minęły już więc prawie dwa lata od premiery serialu. Widzowie już od dawna zastanawiają się, czy jego twórcy zdołają po raz kolejny zaciekawić ich. Przed pojawieniem się drugiej części opublikowano pierwszą recenzję nowych odcinków. To Andrzej Sapkowski powiedział, co o nich myśli. Netflix przyznał, że jest to na razie ich ulubiona opinia na temat serialu.