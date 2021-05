Wiedeń: Kanclerz Austrii w opałach. Sebastian Kurz miał wpływać na wybór jego znajomego na szefa koncernu

Obecne dochodzenie, które jest pierwszym w kraju dotyczącym decyzji podjętych przez kanclerza, może skrócić karierę Kurza. Teoretycznie grozi mu też kara do trzech lat więzienia. Kurz zaprzecza zarzutom, że okłamał komisję sejmową i wykluczył rezygnację, jeśli prokurator antykorupcyjny zdecyduje się postawić mu zarzuty.

Kurz wyraził przekonanie, że zostanie oczyszczony z zarzutów. Zwinne polityczne manewry kanclerza i ostre stanowisko wobec imigrantów często stawiały go w sprzeczności z jego niemiecką odpowiedniczką Angelą Merkel. Niedawny artykuł w Die Welt spekulował, że mógłby zastąpić Ursulę von der Leyen na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej w 2024 roku.

Śledztwo może też ośmielić austriackich konserwatystów, którzy wciąż maja uraz do Kurza z powodu jego agresywnego sposobu, w jaki przejął stery ÖVP w 2017 roku. Były szef partii Reinhold Mitterlehner, którego usunął Kurz, wezwał kanclerza do ustąpienia z urzędu do zakończenia sprawy.