Wiedeń: Dom publiczny chce przyciągnąć klientów oferując im szczepienia na covid-19

W celu ożywienia biznesu, kiedy Austria wprowadza obowiązkową przepustkę covidową, pewien przedsiębiorca inwestuje swoje pieniądze tam, gdzie, z pewnością się opłaci.

Mowa o wiedeńskim domu publicznym, który oferuje 30-minutowy voucher z „panią do wyboru” po zaszczepieniu się wcześniej na miejscu przeciwko koronawirusowi. Oferta Fun Palast jest ważna w każdy poniedziałek w godzinach 16-22 do końca listopada.

Kierownik tego biznesu Peter Laskaris tak tłumaczy swój pomysł: Wielu mężczyzn odmawia szczepienia, a często nawet nie wie, że takową szczepionkę może przyjąć. A ponieważ prowadzimy działalność, która jest skierowana przede wszystkim do panów, postanowiliśmy stworzyć punkt szczepień w naszym domu publicznym.

Leilacher dodaje, że to świetna oferta, jest ogromne zainteresowanie, a biznes stał się dzięki temu bardzo popularny.

Innowacyjne podejście do szczepienia pojawiło się wraz ze wzrostem liczby przypadków COVID-19 w Austrii, gdzie tylko 64 proc. populacji jest w pełni zaszczepionych. Za cztery tygodnie wymagane będzie przyjęcie obu dawek szczepionki. Tylko wtedy bowiem można będzie wejść do restauracji, teatrów, salonów fryzjerskich i …. domów publicznych. Fun Palast odnotował 50-procentowy spadek liczby klientów od początku pandemii i ma teraz nadzieję, że nowa inicjatywa pozwoli my odrobić straty.