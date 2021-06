Wieczne Miasto gotowe na fajerwerki. EURO 2020 czas start!

- Chcemy wrócić i odegrać ważną rolę na wielkim turnieju. Dużo razem przeszliśmy. Teraz chcemy spróbować przywrócić uśmiech na twarzach kibiców. To będzie nasz największy cel, by ludzie dobrze się bawili - podkreśla trener Roberto Mancini, a w specjalnym liście do fanów wtórował mu prezydent UEFA Aleksander Čeferin. Czerwcowy turniej ma być bowiem powrotem do normalności znanej przed pandemią koronawirusa.

Dobra zabawa to jednak nie wszystko, a Włochy i Turcja w piątek o godzinie 21 zrobią wszystko, by zdobyć trzy punkty. Transmisja meczu odbędzie się na kanale TVP 1.