Widmo wojny na Ukrainie. Premier Morawiecki: Czas geopolitycznej drzemki się skończył

– Wczoraj podkreślałem mocno, że wschodnia flanka NATO, to nie jest abstrakcyjna przestrzeń na krańcu Europy, to punkt kluczowy dla euroatlantyckiej odporności. W tej kwestii, jak w wielu innych, zgadzamy się z premierem Borisem Johnsonem w stu procentach. Jeśli chcemy Europy wolnej, bezpiecznej i demokratycznej, to musimy powiedzieć zdecydowane nie, wszelkim formom agresji i szantażu ze strony Rosji. Trzeba to sobie powiedzieć jasno, czas geopolitycznej drzemki się skończył, zwlekanie z pobudką może przynieść katastrofalne konsekwencje – podkreślał premier Morawiecki.

– Na jednej szali leży wolność i bezpieczeństwo Europy, a na drugiej znajduje się dalsze rozszerzenie wpływów Rosji w Europie – mówił w podcaście internetowym.

10 lutego 2022 r. premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z premierem Wielkiej Brytanii. Wizyta Borisa Johnsona podkreśla solidarność sojuszniczą w ramach relacji dwustronnych i w NATO, w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego. Szefowie rządów rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. Po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obaj premierzy odwiedzili brytyjskich i polskich żołnierzy w bazie wojskowej w Wesołej.