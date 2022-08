Widmo głodu wisi nad światem

W bogatej Ameryce reglamentowany jest ryż, a głód zagląda w oczy nie tylko mieszkańcom Trzeciego Świata. Rosnące ceny żywności stały się problemem ogólnoświatowym. To one sprawiają, że w USA zaczyna brakować ryżu, a niedawno w Japonii zabrakło masła w sklepach.

Tak źle jeszcze nie było - alarmują pracownicy giełd spożywczych. Jeden z największych importerów ryżu w Kanadzie, firma Sonry Sales, szacuje, że tylko do końca tego tygodnia może za kalifornijski ryż zapłacić nawet 30 proc. więcej niż w tej chwili. W porównaniu do ubiegłego roku jest on dwa razy droższy. Ze względu na szalejące ceny dostawy są wstrzymywane.

- Siedzimy tu z garścią potwierdzonych zamówień i czekamy. Liczymy, że sytuacja się ustabilizuje - mówi Bill Hornell, prezes wspomnianej firmy.

Powodem takiej sytuacji jest zwiększający się popyt na żywność i zmniejszająca się produkcja pszenicy i ryżu, wywołana m.in. przeznaczaniem ziemi pod uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw.