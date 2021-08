Widmo czwartej fali pandemii koronawirusa. Co robi rząd, by powstrzymać kolejny lockdown i zamrożenie gospodarki?

Od kilku tygodni obserwujemy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. We wtorek 17 sierpnia było to 221 nowych przypadków. Dla porównania, tydzień wcześniej (10 sierpnia) odnotowano 200 nowych przypadków, a dwa tygodnie wcześniej (3 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych i potwierdzonych przypadkach.

Jednocześnie maleje liczba osób, które są zainteresowane szczepieniami. - Teraz tak naprawdę każda kolejna osoba szczepiąca się, kolejny tysiąc osób, które decydują się na szczepienie, to są osoby, do których właśnie staramy się dotrzeć z przekazem– przyznał szef KPRM Michał Dworczyk w rozmowie z radiową Jedynką. Jednocześnie przekazał, że grupa, która chciała się zaszczepić i była najbardziej zmotywowana, już to zrobiła.

Coraz szybciej zbliża się jesień i zapowiadana czwarta fala pandemii, co wiąże się z możliwością kolejnego lockdownu i zamrażania gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kępnie wskazując na liczbę zakażeń we Francji, w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii powiedział, że "najprawdopodobniej wraz z powrotami obywateli z wakacji czeka Polskę czwarta fala koronawirusa". – Mamy jednak dzisiaj tarczę, jaką jest program szczepień – dodał.