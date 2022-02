Wichury w Warszawie i okolicach. 1 750 interwencji na Mazowszu, 400 w stolicy. Powalone drzewa, zniszczone samochody, utrudnienia w ruchu

Stołeczna Straż Pożarna przekazała w rozmowie z naszym portalem, że od wczesnych godzin porannych do godziny 17:00, służby otrzymały 400 zgłoszeń związanych z wichurami w stolicy. Jeden z przedstawicieli Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przekazywał nam dane w momencie, gdy udawał się na akcję do dzielnicy Wawer. To właśnie tam, jak i na Ursynowie i Mokotowie miała dziś miejsce największa liczba interwencji.