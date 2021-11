Wichury nad Polską. Nie żyje jedna osoba, Straż Pożarna podaje bilans

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w komunikacie, że od czwartku do soboty ( 18-20 listopada ) Polska północna będzie w zasięgu kolejnych zatok i frontów atmosferycznych, związanych z niżami nad północną Europą, a Polska południowa w zasięgu wyżów znad Europy południowej. „Taka sytuacja przyczyni się do wzrostu gradientu ciśnienia nad naszym krajem. Różnica pomiędzy północno-wschodnią a południowo-zachodnią częścią Polski wyniesie około 22 hPa” – dodano.

W komunikacie podkreślono, iż „oznacza to wzrost prędkości i porywistości wiatru, szczególnie na północy kraju”. „Najsilniejsze porywy wiatru będą w nocy z piątku na sobotę i wystąpią na wybrzeżu; tam wiatr osiągał będzie do 90 km/h; w północnej połowie kraju porywy będą do 70 km/h. W sobotę prognozowane jest słabnięcie wiatru” – wskazano.