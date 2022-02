Wichura w Toruniu! Miejskie Schronisko dla Zwierząt zniszczone! Ogromne straty!

- Do godz. 8, odnotowaliśmy w Toruniu i powiecie toruńskim około 100 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Wśród nich są m.in powalone drzewa na jezdnię i samochody, połamane konary drzew, uszkodzone i zerwane dachy, drzewa pochylone na budynki - informują toruńscy strażacy.

Kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Brak osób poszkodowanych. W działaniach udział biorą jednostki PSP i OSP z Torunia i całego powiatu toruńskiego.

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu zniszczone podczas wichury

Wichura, która przeszła przez całe Kujawsko-Pomorskie nie oszczędziła nawet miejskiego schroniska dla zwierząt. Dokonała ogromnych zniszczeń na terenie placówki. Choć widok skutków, które poczynił silny wiatr jest koszmarny, na szczęście - żadne ze zwierząt nie ucierpiało. Schronisko będzie jednak zamknięte przez weekend.

Kochani, minionej nocy na skutek wichur, miały miejsce ogromne zniszczenia na terenie schroniska... Spieszymy z informacją, iż żadne zwierzę nie doznało obrażeń, wszyscy są cali, ale ze względu na stres jaki przeżyły w nocy i przeżywają nadal, nie tylko psy ze zniszczonych kojców!! - czytamy w komunikacie Miejskiego Schronisko dla Zwierząt w Toruniu. - Musimy teraz zadbać o to, by uspokoić nasze zwierzaki i nie dokładać im stresu zamieszaniem na terenie i spacerami, gdzie narażone są na kolejne niebezpieczeństwa... Nie chcemy nawet myśleć co musiały czuć w nocy, a pogoda dalej nie odpuszcza... Jesteśmy załamani.