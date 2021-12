Wiceszefowa Komisji Věra Jourová inwestuje w fundusz robiący interesy w Rosji i komunistycznych Chinach

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová odpowiada w ramach swoich unijnych kompetencji za obszar wartości i transparentność. Jest znana m.in. z regularnego krytykowania stanu praworządności w Polsce. Zdaniem Jourovej w Polsce nie są respektowane podstawowe wartości i demokratyczny styl życia właściwy dla Europy.

"Gazeta Polska" wskazuje, że Jourová, choć sama często szermuje hasłami o wartościach, inwestuje znaczne kwoty w globalnym funduszu należącym do nowojorskiej korporacji BlackRock, który swoje zyski czerpie m.in. z ropy, gazu, węgla oraz wycinania lasów amazońskich. BlackRock jest też zaangażowany w inwestycje w Rosji oraz komunistycznych Chinach.

Dziennik przeanalizował oświadczenie majątkowe komisarz Jourovej. Czeszka w rubryce "Aktywa, które mogłyby zostać uznane za mogące powodować konflikt interesów (2) w każdym przypadku, gdy wartość inwestycji przekracza 10 000 EUR" wskazała, że znaczną kwotę (w przeliczeniu niemal 300 tys. zł), ulokowała w funduszu nazwanym w oświadczeniu "BGF GLOBAL ALLOCATION FUND". Fundusz wskazany przez Jourovą należy do globalnej korporacji inwestycyjnej BlackRock z siedzibą w Nowym Jorku. Jak pisze "Gazeta Polska", BlackRock "to największy na świecie inwestor w branży podmiotów budujących elektrownie węglowe; posiada udziały o wartości 11 mld dolarów w 56 takich firmach". "BlackRock posiada więcej rezerw ropy, gazu i węgla energetycznego niż jakikolwiek inny inwestor" - dodaje GP. Nowojorski fundusz czerpie zyski nie tylko z inwestycji w wysokoemisyjne surowce, ale także zarabia na wycince lasów Amazonii, za co nazwano go "największym motorem zniszczenia klimatu na planecie".