Wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński: Putin chciałby cofnięcia sytuacji do stanu z 1989 roku

- Decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy USA idzie w bardzo dobrym kierunku. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO rozmawialiśmy już z naszymi partnerami od dłuższego czasu - powiedział w czwartek Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ, podczas porannej rozmowy w TVP Info.

Jabłoński zaznaczył, że decyzja zakomunikowana w środę przez Pentagon to wynik długich rozmów dyplomatycznych. Dodał zarazem, że Polska nadal będzie rozmawiać z partnerami z NATO o tym, jak dalej wzmacniać wschodnią flankę Sojuszu i odstraszać Rosję.

- Putin chciałby cofnięcia sytuacji do stanu z 1989 roku - ocenił Jabłoński. - Ciągoty neoimperialne są nadal silnie obecne na Kremlu, to wynika także z problemów wewnętrznych Rosji. Putin kreuje konflikty, by odwrócić uwagę Rosjan od problemów społeczno-gospodarczych - dodał wiceszef resortu spraw zagranicznych.

Pytany o kwestię bezpieczeństwa Ukrainy, dyplomata zaznaczył, że Polska stara się wspierać Ukrainę i wzmacniać jej zdolności obronne w ramach różnych formatów współpracy międzynarodowej. - Postrzegamy Ukrainę nie tylko jako sąsiada, partnera i przyjaciela, ale także jako stabilizatora sytuacji bezpieczeństwa w regionie - podkreślił Jabłoński.