Wiceszef MSZ o restrykcjach USA: Duża ilość zmyślonych informacji

Wiceminister spraw zagranicznych ocenił w rozmowie z portalem wpolityce.pl, że doniesienia mediów i części polityków o możliwych restrykcjach, które miałyby nałożyć na nasz kraj Stany Zjednoczone są „ogólnym mechanizmem dezinformacji, mającym wywołać wrażenie, że jeżeli Polska zdecyduje się wprowadzić pewne zmiany w prawie, to może być zagrożone nasze bezpieczeństwo”. - To mechanizm, który jest wykorzystywany świadomie przez podmioty, które chcą zablokować te zmiany. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ dezinformacyjne metody działania wykorzystywane są często w podobnych sprawach - powiedział Jabłoński.

Dodał, że do atykułów opartych na anonimowych źródłach i „niesprawdzonych plotkach” trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. - mamy do czynienia w ostatnich dniach z bardzo dużą ilością fałszywych informacji, często zmyślonych – mówił polityk.

Jabłoński wskazał, że w najbliższym czasie pojawi się w przestrzeni medialnej wiele „straszaków’. - Dlatego, że zarówno sam nadawca, jak i jego polityczni sojusznicy będą starali się wykreować fałszywie taką atmosferę, że po pierwsze, w Polsce dzieje się coś przerażającego, że zagrożona jest wolność słowa, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o to, aby przepisy były szczelne i przestrzegane, żeby nie dochodziło do ich obchodzenia poprzez tworzenie jakichś pośrednich, fikcyjnych de facto podmiotów, a po drugie, będziemy też widzieli różnego rodzaju operacje informacyjne, mające przedstawić bardzo groźne konsekwencje, jakie Polska miałaby ponieść, jeśli zdecyduje się kontynuować te zmiany – przekonywał.