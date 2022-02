Wiceszef MSZ: Minister Rau pojechał do Rosji, żeby kontynuować presję. Rozmowa z Ławrowem już dziś o 9.00

- Mamy do czynienia z państwem, które działa w sposób agresywny, ale jednocześnie w rozmowach kreuje się na ofiarę - mówił o Rosji wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński.

We wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, urzędujący przewodniczący OBWE, złoży wizytę w Moskwie. Głównym punktem wizyty szefa polskiej dyplomacji będzie spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. Rozmowa zaplanowana jest na godz. 11 czasu moskiewskiego (godz. 9.00 czasu polskiego).

W ocenie wiceministra Jabłońskiego, istnieją niewielkie szanse na dialog z Rosją, biorąc pod uwagę fakt, że Kreml łamał w ostatnich latach wiele umów międzynarodowych. Jak zaznaczył, istotne jest aby równocześnie z dialogiem szła ścieżka w postaci groźby sankcji.

- Rosja w ostatnich latach złamała chyba wszystkie normy prawa międzynarodowego. Nie można jednak skreślać możliwości rozmowy, bo to grozi dalszą eskalacją. Dialog może się odbywać na forum OBWE. Nadzieje na rozwiązanie kryzysu tkwią w tym, że obok ścieżki dyplomatycznej podejmowane są działania sankcyjne. W pewnym momencie Rosja może zrozumieć, że sytuacja dla niej jest niekorzystana. Minister Rau pojechał do Moskwy, by tę presję kontynuować - mówił. - Dotychczasowa postawa Rosji w rozmowach nie napawa optymizmem - zaznaczył.