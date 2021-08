Wiceszef MSZ Marcin Przydacz o zakończeniu akcji ewakuacyjnej z Afganistanu: Zasadnicze cele misji zostały wypełnione

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej przekazał informacje dotyczące zakończenia akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Tłumaczył, że obserwowano obrazki tysięcy ludzi szturmujących lotnisko w Kabulu.

- Mając na uwadze między innymi bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję, że ta misja musi zostać zakończona. Po godzinie 10 będzie lądował ostatni 14. samolot cywilny z Afganistanu – mówił.

Podkreślił, że niemożliwe było operowanie na terytorium zajętym przez talibów.

Potwierdził także informację przekazywaną od kilku dni przez osoby zaangażowane w akcję ewakuacyjną – wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć wyjazdu, zostali ewakuowane.

Przydacz zwrócił także uwagę na dużą liczbę zgłoszeń do ewakuacji. - Zgłaszane do ewakuacji osoby musiały być odpowiednio weryfikowane – mówił. - Próśb było tak dużo, że nie bylismy w stanie odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie. Często te osoby fizycznie nie mogły dotrzeć do lotniska w Kabulu – tłumaczył.