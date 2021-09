Wiceprezes PZPS odpowiada na twitterowy hejt byłego szefa PZPN: Boniek nie umiał rozwinąć polskiego futbolu i nie ma prawa krytykować innych Adam Godlewski

Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej odpowiada na twitterowy hejt byłego szefa PZPN. – Może to taka próba odwrócenia uwagi; skoro inni – patrz: siatkarze – nie mają złota, to może przykryje to kompletny brak sukcesów piłkarskiej reprezentacji Polski w minionych pięciu latach. Niestety, drużyna narodowa w kiepskim stylu odpadła z ostatnich mistrzostwach świata i Europy już po fazie grupowej. Rozumiem, że to boli, ale skoro Zbigniew Boniek przez dwie kadencje, czyli przez 9 lat, nie był w stanie pchnąć naszego futbolu na wyższy międzynarodowy poziom, to teraz nie powinien krytykować innych. Zwłaszcza tych, którzy mają realne sukcesy... - przekonuje Ryszard Czarnecki.