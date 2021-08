Wiceprezes PSL przeprasza za Jarosława Sachajko z Kukiz'15

W odniesieniu do ostatnich politycznych wydarzeń, które zaszły w Sejmie, europoseł PSL Krzysztof Hetman zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym przeprasza za Jarosława Sachajko – informuje Onet.

Może to rzadkie w polityce, ale dla mnie ważniejsza jest przyzwoitość. Trzeba mieć zasady i się nimi kierować. Dlatego chciałbym przeprosić za Jarosława Sachajko. Przeprosić za to, że w wyniku koalicji z Kukiz’15 w 2019 r. z list Koalicji Polskiej ten człowiek uzyskał mandat poselski. To nie powinno było się zdarzyć – mówi w nagraniu wiceprezes PSL.