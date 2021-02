Wiceprezes Ordo Iuris oddelegowany przez rząd do zajmowania się różnorodnością w europejskim komitecie. Jest sprzeciw europosłów

"Ordo Iuris to organizacja, która od dawna promuje retorykę wymierzoną przeciwko osobom LGBTI, prawom kobiet, przeciwko prawie do aborcji i anty-gender Polsce, między innymi poprzez bliskie powiązania z polityką polskiego rządu w tej sprawie" – można przeczytać w Liśce do władz EKES.

Europosłowie zapytali także o konflikt interesów, jaki może pojawić się w związku z działalnością dr Zycha.

W liście zadano pytanie, czy "z racji swojej roli wiceprezesa zarządu Ordo Iuris, pan Zych będzie w stanie naprawdę reprezentować 'rodzinę, sprawy kobiet i równości płci, młodzież, mniejszości" w celu zwalczania dyskryminacji takich grup, zgodnie z podstawowymi pracami Grupy?".

„Myślenie totalitarne”

Dr Tymoteusz Zych w rozmowie z Onetem odniósł się do zarzutów, jakie w jego stronę wysuwają eurodeputowani. - Taki apel to stwierdzenie, że jakaś grupa polityków wychodzi z założenia, iż skoro ktoś ma poglądy inne niż oni, to nie ma dla niego miejsca we wspólnych europejskich inicjatywach. "Myślisz inaczej, to won", do tego się to podejście sprowadza. To jest myślenie totalitarne – powiedział portalowi.

Prawnik dodał także, że „Ordo Iuris jest organizacją walczącą o prawa człowiek - Twierdzenie osób, które podpisały apel przeciwko mnie, że rzekomo jestem przeciwnikiem osób nieheteronormatywnych, jest głęboko nieprawdziwe i krzywdzące – zaznaczył.