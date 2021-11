Wicepremier prof. Piotr Gliński: Zagrożenie ze wschodu jest zupełnie realne. Putin wymyślił metodę nacisku przez Łukaszenkę

Rozmawiamy w momencie, kiedy sytuacja na granicy wschodniej jest najbardziej napięta od początku trwania kryzysu migracyjnego. Kilka dni temu Litwa przegłosowała zaostrzenie stanu nadzwyczajnego niemal jednogłośnie, bo tylko jeden poseł był przeciwko. Tymczasem w Polsce, kiedy mieliśmy przedłużenie stanu wyjątkowego, przeważająca część opozycji zagłosowała przeciwko jego przedłużeniu. Gdyby Pan miał porównać postawę opozycji litewskiej i polskiej, to jakie wnioski by Pan z tego wyciągnął?

One są dość jasne. Polska opozycja od 6 lat stosuje totalną metodę „ulicy i zagranicy”. Ostatnio wzmożoną w związku z powrotem Donalda Tuska. Opozycja totalna odmawia demokratycznie wybranej władzy prawa do sprawowania władzy. Co w sytuacji zagrożenia dla polskiej suwerenności, ataku na polską granicę, jest skrajną nieodpowiedzialnością. Ale to samo działo się, gdy zaatakowała nas pandemia. Także cynicznie grano tym zagrożeniem.