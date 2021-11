Wicepremier, prof. Piotr Gliński: Reakcja UE na atak hybrydowy jest spóźniona i nieadekwatna

„Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym” – to słowa jednego z Ojców Niepodległości, Józefa Piłsudskiego. Rozmawiamy już po 11 listopada. Uważa Pan, że te słowa są dzisiaj nadal?

Oczywiście, że są aktualne i trafiające w sedno. Zarówno w czasach Józefa Piłsudskiego, jak i obecnie, świat jest areną bardzo ostrej rywalizacji pomiędzy wspólnotami politycznymi, narodowymi – także z udziałem V kolumny czy agentury. W bezpardonowej rywalizacji Polska, niestety, przez kilkaset lat przegrywała, m.in. dlatego straciliśmy niepodległość, byliśmy pod zaborami. W zasadzie cudem – z uwagi na splot okoliczności historycznych, ale także na stałe dążenie Polaków do odzyskania niepodległości i to zarówno na poziomie politycznym, jak i poziomie czynu zbrojnego, a także dzięki kulturze i systemowi wartości – niepodległość odzyskaliśmy. Potrafiliśmy – jako naród - cały czas myśleć, koncentrować się na tym, aby doprowadzić do niepodległości.

Dlaczego?

Wiedzieliśmy, że życie naszej wspólnoty zależy od tego, czy będziemy suwerenni. Jeżeli tego nie zrobimy, przestaniemy być wspólnotą, ponieważ stracimy tożsamość, a szanse rozwojowe będą ograniczone, nasze dzieci nie będą miały takich samych szans jak reprezentanci innych wspólnot. Te zasady obowiązują dalej we współczesnym świecie – ten, kto przegrywa, ma mniejsze szanse na rozwój. Konsekwencje braku rozwoju i destabilizacji widzimy w tej chwili na całym świecie w postaci kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych – w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji…