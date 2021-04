Wicepremier Jacek Sasin poinformował o powstaniu zespołu ds. sponsoringu sportu. Pokieruje nim Danuta Dmowska- Andrzejuk

Sasin przyznał, że jego resort wychodzi z założenia, że "najlepiej jeżeli takiego typu sprawami zajmują się fachowcy, a pani minister jest najbardziej wybitnym fachowcem w tej dziedzinie". - Nie tylko jako była minister sportu ale przede wszystkim jako sportowiec, który zna środowiskowo i wie jakie wsparcie jest najbardziej potrzebne- przyznał.

Jego zdaniem to "dobra informacja dla polskiego sportu". - Chce zadeklarować, że to wsparcie ze SSP będzie płynąc dalej, wiemy o coraz to nowych inicjatywach, które spółki podejmują. To jest ważne dla spółek ale to jest przede wszystkim dla polskiego sportu i Polski- podsumował.

Wsparcie można kierować jeszcze lepiej i jeszcze mocniej

- SSP co roku przeznaczają miliony złotych na wsparcie sportu powszechnego oraz zawodowego. Dzisiaj ambasadorami SSP są ikony polskiego sportu- mówiła powołana na stanowisko społecznego doradcy ministra aktywów państwowych Danuta Dmowska- Andrzejku.