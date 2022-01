Wiceminister zdrowia Włoch: Do końca roku prawie cała populacja zetknie się z Omikronem. Nie ma przed nim ucieczki

– Nie ma wątpliwości co do tego, że do końca roku, o ile nie pojawi się nowy wariant, prawie cała populacja zetknie się z Omikronem – stwierdził w wywiadzie dla telewizji RAI wiceminister.

Dodał, że „kto jest zaszczepiony, będzie bardziej chroniony i prawdopodobnie przejdzie zakażenie lżej, ale kto nie jest, stoi przed znacznie większym ryzykiem trafienia na intensywną terapię”.