Wiceminister zdrowia ujawnił dzisiejszą liczbę zakażeń i zgonów

- Te liczby raportowane w poniedziałek zawsze są mniejsze - zaznaczył polityk. Przyznał jednak, że, porównując dane tydzień do tygodnia, można powiedzieć, że epidemia osiągnęła szczyt i się ustabilizowała.

- Mamy 13 250 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, to o 1 proc. więcej niż tydzień temu - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie TVP 1. Dodał, że zmarło 25 osób.

Sytuacja w szpitalach

Wiceminister Kraska przekazał również, że w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 514 osób. - Pacjenci - co raportują lekarze, trafiają do szpitali w gorszym stanie, niż w poprzednich falach - dodał Kraska.