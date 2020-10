Wiceminister zdrowia przekazała informację na temat dostępu do aborcji. „Prawo obowiązuje od momentu opublikowania wyroku TK”

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, w imieniu swojego klubu pytała wiceszefową resortu zdrowia o kwestię dostępności dla kobiet lekarzy ginekologów, gabinetów ginekologicznych, badań prenatalnych i zabiegów przerywania ciąży. - W ilu polskich szpitalach mających oddziały ginekologiczno-położnicze wykonuje się pełen pakiet badań prenatalnych i terminację ciąż z przyczyn embriopatologicznych? - pytała posłanka.

Parlamentarzystkę interesowała także kwestia liczby szpitali „odmawiających przeprowadzenia procedur medycznych z przyczyn embriopatologicznych i z wykorzystaniem jakich pretekstów”. Co Ministerstwo Zdrowia zrobiło, jakie wdrożyło procedury dyscyplinujące, by zapewnić wszystkim pacjentom równy dostęp do świadczeń medycznych gwarantowanych prawem? - pytała Kucharska-Dziedzic.

Szczurek-Żelazko: Prawo obowiązuje od momentu opublikowania wyroku TK

W odpowiedzi wiceszefowa resortu zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że „najważniejsze jest życie” i dlatego działania Ministerstwa Zdrowia zmierzają do „zapewnienia tego konstytucyjnego prawa”. - Czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy jednej z trzech przesłanek dopuszczających w Polsce aborcję – przypomniała.