Wiceminister zdrowia komentuje przywileje dla zaszczepionych: Na tę chwilę takich rozwiązań nie planujemy

Szef resortu zdrowia Waldemar Kraska został zapytany w radiowej Jedynce o obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup zawodowych, co jest jednym z proponowanych rozwiązań przy walce z kolejną falą koronawirusa. - Takie rekomendacje wydała także Rada Medyczna, która jest przy premierze Mateuszu Morawieckim– mówił Kraska. – W tej chwili analizujemy sytuację. Patrzymy ile osób w poszczególnych grupach jest zaszczepionych - dodał.

Polityk przekazał, że te wyniki u medyków są „dobre”, bo to 90 proc., u nauczycieli to ponad 70 proc. – Tutaj wyszczepialność nie jest taka zła – ocenił.

Zaznaczył, że grupą, którą najtrudniej jest przekonać są osoby, które nie chcą szczepień z różnych powodów.

- My staramy się docierać do każdej grupy, także do tej. Znam kilka osób, które były bardzo zagorzałymi przeciwnikami szczepień. Dopiero kiedy w ich rodzinie pojawił się koronawirus, kiedy w ich rodzinie niestety także z powodu zakażenia osoba zmarła, zmienił się ich stosunek do szczepień. Ale nie chciałbym, żeby na własnej skórze, na skórze własnej rodziny zmieniać poglądy, bo można zrobić to zdecydowanie prościej i łatwiej, słuchając głosu ekspertów – mówił.