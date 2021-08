Wiceminister Woś: Właściwym adresatem jakichkolwiek roszczeń ze strony organizacji żydowskich są Niemcy

Dziś mija termin przesłania przez polski rząd odpowiedzi do Komisji Europejskiej po tym, jak w połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Jakiej odpowiedzi Pan ze strony Polski spodziewa?

Ministerstwo Sprawiedliwości nie koordynuje przygotowania odpowiedzi do KE w sprawie orzeczenia TSUE. Solidarna Polska – o czym mówił minister Zbigniew Ziobro – stoi na jednoznacznym stanowisku, że ostatnimi decyzjami Trybunał Sprawiedliwości UE wyszedł ze swojej roli. Nie stosuje prawa, tylko realizuje politykę unijnych biurokratów, zmierzającą do powstania federacji europejskiej przez zawłaszczanie coraz większych kompetencji dla UE kosztem państw narodowych. Uleganie dyktatowi instytucji unijnych to otwarta droga do ograniczania polskiej suwerenności i zachęta do dalszej agresywnej polityki wobec Polski. Zgodnie z traktatami w sprawach organizacji wymiaru sprawiedliwości UE kompetencji nie ma. Zgoda na ingerencję w takich przypadkach oznacza zachętę do bezprawnego – wynikającego z aktywizmu sędziowskiego i rozszerzającego orzecznictwa – narzucane Polsce kolejnych spraw „do załatwienia” z lewicowej agendy, na adopcji dzieci przez homoseksualistów kończąc. Po obecnych działaniach instytucji unijnych i orzeczeniach TSUE taki scenariusz rozumienia „wartości europejskich” z art. 2 traktatu o UE staje się realny. Przestrzegaliśmy przed tym chociażby w sprawie tzw. rozporządzenia o warunkowości, w skutek którego UE zyskała potężne narzędzia wpływu związane odbieraniem środków europejskich.