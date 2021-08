Wiceminister Wojciech Murdzek: Zostaję w klubie parlamentarnym PiS

Jeśli chodzi o tempo tej dymisji to nie spodziewaliśmy się jej już, ale co do narastania różnic i napięć, to był to trudny czas. Były problemy ze znalezieniem satysfakcjonującego kompromisu i nie chodzi tutaj o kompromis między politykami, tylko znalezienie rozwiązania, żeby zrealizować wszystkie dobre zamiary, minimalizując przy tym obciążenia, które się pojawiły. Bo przecież program sam się nie sfinansuje.

Chciałby Pan kontynuować swoją misję jako wiceminister edukacji i nauki? Prof. Przemysław Czarnek mówił wczoraj, że wspaniale mu się z Panem współpracuje i, że chętnie dalej będzie z Panem współpracował.

Jak wiadomo od tamtego roku głębiej poznawałem środowisko akademickie i zbudowane relacje z uczelniami. Mieliśmy też różne ciekawe pomysły z instytutami naukowymi. To potencjał, który warto wykorzystywać, oczywiście przy dobrej współpracy z ministrem Przemysławem Czarnkiem, która działa w obie strony. Możemy zrobić naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście, oddałem się do dyspozycji premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ mam świadomość, że moje stanowisko miało swoje źródło w umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy i osobistej rekomendacji Jarosława Gowina. Stąd uznałem, że konsekwentnym zachowaniem będzie moja gotowość do dymisji. Co zdecyduje premier – zobaczymy. Na pewno mamy doświadczenie i przestrzeń do realizacji wielu interesujących projektów. Jeśli będę mógł kontynuować swoją misję w Ministerstwie Edukacji i Nauki, to da mi to ogromną satysfakcję.