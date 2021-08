Wiceminister Wawrzyk: Polska dyplomacja ws. KPA zrobiła wszystko to, co trzeba było

Czy polska dyplomacja zrobiła wszystko, aby wytłumaczyć partnerom z Izraela istotę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego?

Zarówno ambasador Polski w Izraelu, Marek Magierowski, jak i inne nasze służby dyplomatyczne, w tym pełnomocnik ds. współpracy z diasporą żydowską, przekazywali naszym izraelskim partnerom na czym polega nowelizacja kpa. Zrobiliśmy więc wszystko to, co trzeba było.

Skąd więc to niezrozumienie? Może chodzić wyłącznie o zbicie kapitału politycznego wewnątrz Izraela?

Myślę, że w dużym stopniu tak. Pamiętajmy o tym, że sytuacja polityczna w Izraelu jest bardzo niestabilna i jest tam rząd, który lada chwila może stanąć w przededniu wyborów. Wybory w tym kraju polegają m.in. na wyborze premiera i tym się różnią od tych w Polsce. W tej sytuacji politycznej, jeśli chce się uzyskać poparcie czy też zjednoczenie społeczeństwa wokół rządu, najlepiej znaleźć wroga zewnętrznego. A jeśli do tego doda się tak wrażliwy dla społeczności izraelskiej – ze zrozumiałych względów – temat, jak Holokaust, to Polska jest do tego idealnym kandydatem na tego złego w polityce zagranicznej. Oczywiście, nie ma to nic wspólnego z faktami, to wszystko oparte jest wyłącznie na kalkulacji politycznej i zakłamywaniu historii przez polityków izraelskich.