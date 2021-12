Wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski: Na mediację nigdy nie jest za późno Lidia Lemaniak

– Im wcześniej się one rozpoczną, tym lepiej dla wszystkich – małżonków, dzieci, sprawności postępowania i wykonania wyroku rozwodowego. To kolejne oczywiste nawet dla laika doświadczenie z mediacji: jeśli wspólnie zgodziliśmy się na pewne ustalenia, nie zostały nam one narzucone „z góry” przez sąd w sytuacji konfliktu, to w 9 przypadkach na 10 po prostu je dobrowolnie realizujemy – mówi wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.